Кучеров назван первой звездой февраля среди россиян в НХЛ

Нападающий американского хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой февраля среди российских легионеров НХЛ по версии русскоязычного сайта НХЛ. В тройку также вошли Артемий Панарин из "Нью-Йорк Рейнджерс" и Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз".

Кучеров в феврале провел за "Тампу" 13 матчей, отличившись в них 20 набранными очками, из которых восемь голов и 12 голевых передач. Он набирал очки в каждой игре, в которой принимал участие. Пропустил он только одну игру, у него была травма.

Панарину присудили вторую звезду месяца после того, как он набрал 18 очков в 15 матчах февраля. Это второй показатель результативности среди российских хоккеистов в НХЛ. Кроме того, Панарин за февраль обновил несколько личных рекордов.

Овечкин же стал третьей звездой. Александр сыграл 12 матчей за "Кэпиталз", отметившись 12 набранными очками (6 голов и 6 ассистов). Кроме того, минувший месяц ознаменовался для Ови достижением долгожданной круглой цифры – 700 голов за карьеру.