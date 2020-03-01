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Нападения на журналистов 31 минута назад

1 марта 202019:01

Вышинский и Симоньян прокомментировали случившееся с коллегами из Sputnik Турция

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский считает, что репрессии по отношению к сотрудникам Sputnik Турция скопированы с украинских. Как сказано в заявлении Вышинского, опубликованном на сайте Совета по правам человека, Анкара использует те же методы, что и Киев против "РИА Новости Украина" - обыски, арест и обвинения. Вышинский призвал международные организации отреагировать на действия турецких властей, пока дело не зашло далеко.

"Все это просто до боли знакомо", — заявил Вышинский.

По мнению журналиста, Эрдоган пытается исправить падение своего рейтинга "нагнетая антироссийскую истерию", сообщает РИА Новости.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила российских дипломатов за помощь в освобождении журналистов Sputnik Турция. "Отдельное спасибо Маше Захаровой и Сергею Викторовичу Лаврову прекрасному", — написала Симоньян в Telegram.

Турецкие власти освободили главного редактора Sputnik Турция и других журналистов агентства. Прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.

Офис Sputnik Турция в Стамбуле обыскали, а квартиры сотрудников в Анкаре в субботу подверглись нападениям агрессивно настроенных хулиганов.

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