Кубок Гагарина. "Авангард" повел в серии с "Салаватом"

В Континентальной хоккейной лиге омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев" сыграли первый матч Кубка Гагарина. Встреча проходила в подмосковной Балашихе – временной арене омичей. "Авангард" победил со счетом 5:2.

Уфимцы открыли счет после точного броска Линуса Умарка, но уже спустя две минуту номинальные хозяева отыгрались – заброшенной шайбой отличился Сергей Шумаков. Вскоре Кирилл Семенов и Андрей Стась вывели "Авангард" вперед (3:1).

Теэму Хартикайнен сократил отставание, но больше в этом матче игроки "Салавата" не забивали. Забивали только омичи. Все тот же Семенов оформил дубль, а точку в матче поставил Валентин Пьянов.

Счет в серии стал 1:0 в пользу "Авангарда". Следующий матч между командами состоится третьего марта. Далее серия переедет в Уфу.