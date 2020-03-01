Проводы зимы: Россия отметила Масленицу

1 марта — последний день Масленицы. В древней Руси — языческий праздник, означавший переход от зимы к весне. С этого момента древнеславянский бог Солнца Ярило начинает светить ярче. Собственно, даже корень самого слова "яркий" созвучен с названием бога – Ярило. Да и глагол "жарить" — тоже родственное слово.

Мать Ярило — красавица Дива Додола — увлеклась Перуном-Громовержцем, но его соперник бог Велес прибег к хитрости. Он превратился в ландыш. Дива Додола не удержалась, вдохнула чудесный аромат – так от непорочного зачатия появился на свет Ярило — плод изобретательной страсти.

Сейчас Ярило воспроизводится проще. На наших сковородках — блины. Румяный блин не что иное, как Ярило — радостный образ весеннего солнца. Отсюда и традиция веселой Масленицы - проводы зимы.

Три тысячи лыжников стартуют вдоль Волги. Мчат под 30 километров и быстрее. Восемь стран, 60 регионов. Ставший уже традиционным марафон в этом году совпал с Масленицей.

Самый известный съедобный бренд, за которым приезжают в Ярославскую область, в город Мышкин, — блины из настоящей руcской печки. Но сначала — за мукой на деревенскую мельницу.

Блины красные или русские. По преданию именно такие — с припеком и крыжовниковым вареньем — любил Пушкин. Счет блинам идет на тысячи. Пекут по ночам. Днем не успевают — туристы.

Кружевной, разноцветный и вместительный деревянный терем — здесь поселилась государыня Масленица, выбрав Ярославль столицей народного праздника. Помощники хозяйки — настоящие гвардейцы весны.

Ярославль не просто город — эпоха, такая историческая лаборатория, где из опыта Смутного времени рождалась русская государственность.

Мост через Которосль, которая впадает в Волгу, — эту стрелку и выбрал Ярослав Мудрый, чтобы основать город. Больше тысячи лет назад. С тех пор у города свой ритм, своя планировка улиц. А без храма Иоанна Предтечи теперь никто не узнает тысячерублевую купюру. И до сих пор, когда на одном берегу звонят колокола Предтечи, им с другого берега отзывается церковь Николы Мокрого. Изразцы восстанавливают в местных мастерских. Здесь же масленичные сувенирщики, их работы в старину отмечали высшими наградами на выставках в Париже, Лондоне и Турине.

Майолика, а еще роспись по сырой штукатурке — отличительная особенность местного архитектурного стиля. Храм Богоявления на острову, где были крещены прославленный Адмирал Федор Ушаков и святой Федор Санаксарский, поднимают буквально из руин.

Реконструкция комплекса с монастырем, культурным центром и гостиницей в Хопылево — это один из многочисленных проектов по возрождению деревень и малых городов вообще всего региона.

Напротив Ростовского Кремля порушенный конюшенный двор превратился в современное арт-пространство. А в самом музее — смелая и беспрецедентная выставка — разоблачение подделок русского авангарда и в подлиннике Малевич, Попов, Экстер.

Лучший вид на город открывается с озера Неро. Ростов — великий город русской святости без малого 1158 лет. Был и столицей. Отсюда начало распространяться христианство по всей Северо-Восточной Руси. Здесь родился Сергий Радонежский, жил святитель Димитрий, к лику святых причислены семь епископов Ростова. Двое из них, в том числе Филарет, приходившийся родителем Михаилу Романову, — патриархи.

Путь от Москвы до Ярославля по железной дороге занимает чуть больше трех часов, доехать можно за 1046 рублей. Только за прошлый год область приняла без малого пять миллионов туристов, а в этом ждут еще больше.

Поражает своей красотой женский монастырь — Свято-Введенская Толгская обитель на берегу Волги в окружении древней кедровой рощи Ивана Грозного. Здесь (в месте обретения) хранится чудотворная икона Богородицы, одна из древнейших православных святынь в мире. И туристам, кто посмелее, разрешают забраться на колокольню.

Под прозрачной акварелью этого почти уже весеннего неба открываются не просто замечательные виды , а что-то глубокое, исконно руcское, за чем едут сюда отовсюду и меняют Париж и Вену на Ярославскую область.