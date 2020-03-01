За каждым журналистом Sputnik Турция прислали по 10 погромщиков

Турецкие власти освободили главного редактора Sputnik Турция и троих журналистов агентства. Прокуратура не нашла состава преступления в их действиях, говорится в официальном заявлении. Ранее стало известно о задержаниях и обысках в Анкаре и Стамбуле. Сотрудники информагентства сообщили, что к ним в квартиры ворвались агрессивно настроенные люди, которые угрожали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность.

Это было похоже на спецоперацию, рассказывают о событиях вечера субботы в головном офисе "Спутника". В Анкаре за журналистами турецкой редакции прислали тридцать погромщиков – по 10 на каждого репортера.

"Оскорбляли, говорили, вы предатели Родины, Турция для турок. Хотя эти ребята – турки, наши сотрудники. После чего наши сотрудники отправились писать заявления, потому что выламывали двери. После того, как они пришли в полицию, они пропали со связи", — сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и ИА "Спутник" Маргарита Симоньян.

Почти на сутки коллеги потеряли связь с тремя репортерами. Поначалу местная полиция даже отрицала, что журналистов вообще кто-то задержал. И только к обеду воскресенья стало известно: сотрудников агентства привезли в столичный дворец правосудия, чтобы они дали показания прокурору.

Параллельно с развитием событий в Анкаре турецкая полиция в Стамбуле пришла домой к главному редактору "Спутник Туркие" Махиру Бозтепе.

Его задержали, чтобы сначала по протоколу отвезти на медосвидетельствование, а затем – в управление безопасности Стамбула. Офицеры нагрянули и в стамбульский офис российского информагентства.

"Постановление датировано сегодняшним днем, 10 сотрудников, основная цель – обыск в офисе, ожидают решения генпрокуратуры о той или иной технике, ведется видеосъемка сотрудниками полиции. С нашей стороны запрещают снимать. Полицию интересует предназначение тех или иных помещений в нашем офисе", — прокомментировал ситуацию руководитель представительства Sputnik Турция Максим Дурнев.

Вскоре после первых тревожных сообщений из Анкары в прессе появилась версия: задержания в Стамбуле и Анкаре могут быть связаны со вчерашней англоязычной статьей агентства "Спутник", в которой идет речь о том, как в конце 1930-х провинция отошла к Турции от Франции, под чьим управлением в то время находилась Сирия.

"До официального предъявления обвинений сказать что-то сложно, но если предположить, что это так, надо сказать, что все редакции "Спутника", а их 33, – это отдельные редакции. В каждой свой главный редактор, они ведут собственную редакционную политику. И редакция турецкая не имеет никакого отношения к тому, что пишут на турецком языке", — заявил директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" и Sputnik Петр Лидов.

Задержанных и в Анкаре, и в Стамбуле журналистов освободили вскоре после того, как о событиях вокруг агентства "Спутник" по телефону поговорили Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Министр иностранных дел России в разговоре с турецким коллегой подчеркнул: ситуация требует скорейшего разрешения. В прокуратуре Анкары заявили: трое сотрудников "Спутника" были отпущены, потому что в их действиях не нашли состава преступления. Как рассказали уже сами журналисты, им действительно приписывали авторство статьи, к которой они не имеют никакого отношения. А еще полицейские говорили о каком-то видеоролике, который якобы связан с поддержкой терроризма. Впрочем, и его сотрудники "Спутника" даже не видели.