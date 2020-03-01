1 марта 202019:32

Закон о "Городах трудовой доблести" одобрен президентом

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". В воскресенье, 1 марта, документ опубликован на Интернет-портале правовой информации.

В соответствии с этим законом, российским городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм, присваивается звание "Город трудовой доблести".

Предложение учредить на федеральном уровне такое звание для городов, жители которых совершили трудовые подвиги в тылу в годы Великой Отечественной войны, внес первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Госдума приняла закон 20 февраля, Совет Федерации одобрил его 26 февраля.

Ранее президент РФ подписал еще ряд федеральных законов, в том числе о программе материнского капитала, а также о бесплатном питании школьников младших классов.

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