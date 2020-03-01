"Ювентус" на карантине: команда сыграла с зараженным коронавирусом соперником

Молодежная команда туринского "Ювентуса" возрастной категории до 23 лет всем составом отправлена на карантин. Причиной такого решения стал матч третьего дивизиона чемпионата Италии против "Пьянезе".

23 февраля "Ювентус" сыграл с "Пьянезе", а спустя пять дней в стане соперника туринской "молодежки" объявили о том, что три их игрока заражены коронавирусом. Из-за этого в "Пьянезе" объявили о 15-дневном карантине. "Ювентус" в профилактических целях также решил закрыться на карантин.

"Тренировки команды "Ювентус" U-23 временно приостановлены. Причиной являются новые случаи заражения COVID-19 среди футболистов "Пьянезе", с которыми "Юве" играл накануне, — говорится в заявлении клуба на официальном сайте "Старой синьоры". Подчеркнем, что через шесть дней после игры у игроков "бьянконери" симптомов болезни не диагностировано, они находятся под медицинским наблюдением".

Напомним, что Италия на данный момент подверглась наибольшему распространению коронавируса. Инфекция выявлена практически во всех регионах Апеннинского полуострова.