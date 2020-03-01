Путин: псковские десантники показали, на что способен русский солдат

Мы с особой болью вспоминаем подвиг 6-й роты псковских десантников, которые 20 лет назад в Шатойском районе Чечни преградили путь боевикам банды Басаева и Хаттаба: 90 молодых парней против 2 тысяч до зубов вооруженных террористов. В неравном бою 84 десантника пали смертью храбрых. В Псковской области президент Владимир Путин почтил память героев и отдал дань их самоотверженности и мужеству.

Имена 84 погибших десантников выбиты на гранитном основании монумента. Над ними — купол парашюта и автографы бойцов из личных дел. 20 лет назад десантники 104-го псковского полка отдали свои жизни за безопасность России.

В часовне Георгия Победоносца, что стоит на территории воинской части, президент посетил поминальную службу по всем воинам погибшим на Кавказе.

Близкие героев — более ста человек — приехали во Псков со всей страны. Родители гвардии рядового Амангельды Кенжиева — из Астраханской области. В селе уже есть улица их сына, скоро установят бюст.

В культурном центре воинской части президент, обращаясь прежде всего к родным погибших бойцов, говорит самые главные слова: "Молодые люди, совсем мальчишки, и как они себя проявили! Мужество, героизм, преданность присяге. Вы знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их. Ведь молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке, и в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. Удивительно. Показали, на что способен русский солдат. Это, конечно, идет из истории, но это идет и из семьи, обращаюсь к родственникам наших героев. Низкий поклон их родителям, близким. Слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами. Вечная слава, вечная память бессмертной 6-й роте",

В день, когда погибла 6-я рота, признавался Путин, он дал себе слово побывать на месте боя, отдать десантникам дань уважения. Он приехал в Улус-Керт уже в марте 2001-го. Оставил на высоте-776 красные гвоздики.

"Наша страна переживала тогда очень сложные времена. Разрушающая изнутри внутриполитическая борьба, развал прежней системы экономики, социальной сферы, обнищание миллионов людей. И, конечно, нашей слабостью, а так бывает всегда, воспользовались извне внешние силы. Россия вынуждена была противостоять жестоким атакам международного терроризма на Северном Кавказе. Речь шла, безо всякого преувеличения, о судьбе России, о сохранении ее целостности, об обеспечении безопасности наших граждан. И бойцы 6-й роты стояли на смерть, защищая Родину", — подчеркнул президент.

Камень установлен возле КПП. Отсюда 6-я рота отравлялась в Чечню, где войсковая операция уже близилась к завершению. Один за другим были освобождены от банд международных террористов Гудермес, Грозный, Ведено. Шатой был последней стратегической базой боевиков. В его окрестностях в феврале 2000 оказались псковские десантники. На высоте-776 многие из них приняли первый бой в своей жизни и последний.

Так выглядела высота через день после боя: разорванные бронежилеты, искореженные детали оружия, письма из дома. Истерзанные броня и кепка гвардии капитана Алимкулова хранятся в комнате боевой славы 104-го полка. Здесь и другие личные вещи с высоты-776.

Панорама боя в Аргунском ущелье. Это пока макет. Полноразмерная экспозиция вскоре откроется в рязанском училище ВДВ.

Авторы проекта рассказали, что портретного сходства с десантниками достичь не пытались. Хотели передать характер ожесточенного боя, мужество и стойкость воинов.

Родственники долго говорили с президентом. Они вручили Путину медаль от фонда 6-й роты. Зашла речь о проблемах, с которыми сталкиваются родители и вдовы десантников. Среди них, например, разночтения с выплатами.

Затем состоялся парад. Смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии, старейшей из существующих в России.

Сегодняшняя 6-я рота состоит полностью из контрактников. Средний возраст личного состава — около 30 лет. В 104-м полку сейчас срочников почти нет. Технологии обучения, вооружение за 20 лет шагнули вперед, однако традиции ВДВ здесь хранят свято.