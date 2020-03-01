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Конфликт в Сирии 11 минут назад

1 марта 202020:52

Турция в Сирии: вторжение без объявления войны

Турция в Сирии: вторжение без объявления войны

Автор: Дмитрий Киселёв

Плохие новости из сирийской провинции Идлиб. "Вести недели" уже рассказывали о том, что Турция ввела туда массивный контингент своих войск якобы для защиты своих наблюдательных пунктов. Но наблюдательным пунктам Турции ничто не угрожает, поскольку их координаты известны, и сирийская армия, и российские ВКС их оберегают. По общим договоренностям за пределами наблюдательных пунктов турецкие военные находится в Идлибе не должны.

Именно это было подчеркнуто на пятничном совещании Совета безопасности России, которое провел президент Путин, кстати, сразу после разговора с турецким коллегой Эрдоганом. Эрдоган Путину позвонил сам. В разговоре акцентирована важность повысить эффективность координации между военными двух стран.

А все потому, что то ли 30, то ли 33 военнослужащих турецкой армии накануне погибли в Идлибе результате ударов сирийской авиации. Таких потерь у Эрдогана в Сирии не было давно. От имени России Сергей Лавров выразил соболезнования. В то же время Лавров пояснил, что турецкие военные вопреки договоренностям не сообщили о своих координатах. Но это еще полдела. Хуже то, что погибшие шли в атаку с террористами плечом к плечу.

"Переданные координаты не содержали упоминания тех мест, где в итоге погибли турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований. Мы попросили сирийских коллег взять паузу в боевых действиях и сделали все, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию раненых и доставку тел погибших турецких военнослужащих на территорию Турции", — заявил глава российского МИД.

Такая вот картина. В результате той атаки сирийская армия вынуждена была сдать террористам важнейший город – Саракиб — который был отбит у них три недели назад. Эта точка принципиальна потому, что оттуда контролируется дорога Дамаск — Алеппо. Сейчас движение по ней между двумя крупнейшими городами Сирии прервано.

Не исполняя свои обязательства от сентября 2018 года в Сочи, Эрдоган поспешил обратиться в НАТО с просьбой об экстренном заседании. Союзники Турцию пожалели, пришли к срочному прекращению огня в Идлибе, но применять статью 5-ю устава, которая предполагает военную помощь Альянса в случае нападения на одно из государств-члена, не стали, роскольку на территорию Турции никто не напал. Она сама, образно говоря, "в гостях".

Автор: Евгений Поддубный

Турция войну Сирии пока не объявила, но это уже полномасштабное вторжение в Арабскую Республику, а не просто попытка уберечь от разгрома одну из самых одиозных террористических группировок в мире. Операции в Анкаре даже присвоили название – "Весенний щит". Судя по всему, придумали в спешке.

Турецкие военные сбивают два сирийских Су-24 в небе над Идлибом, летчики катапультируются. Минобороны Турции сообщает, что фронтовые бомбардировщики сбиты при попытке атаковать турецкие истребители. Нелепое объяснение.

Оборонное ведомство Сирии сообщает, что жизням офицеров ничто не угрожает. Правительство закрывает сирийское небо для авиации, любой недружественный самолет будет уничтожен, говорят в Дамаске.

По сирийской армии бьет турецкая реактивная артиллерия. Установка Т-300 с дальностью поражения до 100 километров, ракеты оснащены кассетной боевой частью, с осколочно-фугасными элементами. Это больше не гибридная война — теперь турецкие прокси — отряды сирийских радикалов — на подпевках — хедлайнер — регулярная армия Турции.

Эти кадры распространяет Анкара — удары по сирийским военным с воздуха. Оборонное ведомство Турции использует ударные дроны. Одновременно в небе над Идлибом — более десятка турецких БПЛА.

Вот такие беспилотники использует турецкая армия в сирийском небе. Несколько модификаций БПЛА ANKA, которые производит компания Turkish Aerospace Industries: масса полезной нагрузки, то есть ракет и бомб — две сотни килограммов. Потолок — 9 километров. Еще беспилотник Bayraktar TB2 в воздухе может держаться 24 часа, под крылом — управляемые противотанковые ракеты, бьет с высоты более 6 тысяч метров. Также оборонное ведомство Турции применяет различные разведывательные дроны.

Хотя часть видео, которое публикует Анкара, — старое, информационную войну никто не отменял. Турция максимально повысила ставки в Идлибе. Но при этом сирийская армия, которая лет на 30 отстает от турецкой в техническом оснащении, бьется. Раз за разом останавливает атаки боевиков террористических группировок, которые действуют при турецкой поддержке.

Самая тяжелая обстановка — в районе Серакиба. Это крупный транспортный узел, пересечения трассы М4 Латакия — Алеппо и М5 Дамаск — Алеппо. Здесь идут самые ожесточенные бои, здесь же и место наибольшей активности турецких Вооруженных сил. И здесь же у Анкары самые большие потери.

Турция уже признала гибель более 30 военных в провинции Идлиб, но эксперты говорят, что цифры эти занижены. Причем ответственность за гибель турецких военных в Идлибе лежит на политическом руководстве Турции.

Солдаты и офицеры турецких Вооруженных сил действовали в боевых порядках террористической группировки Хайат Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ), но по понятным причинам в известность Российский центр примирения, по сути, главный орган координации не поставили. В результате сирийские военные вполне оправданно нанесли удар. И этот удар, кстати, заставил турецких военных действовать на земле осмотрительнее.

Но на такие доказательства активного участия Турции в действиях террористов уже и внимания никто не обращает. Чем дальше в Идлиб заходит Анкара в прямом и переносном смысле, тем больше репутационного ущерба получает Турция. Кадры обращения турецких военных с пленными: солдаты просто бьют сирийца. Даже боевик останавливает гостей Идлиба.

И если Анкара уже использовала практически все козыри, сирийская армия еще может удивить. Только за последние два дня Сирия сбила несколько БПЛА. Вот кадры паления ударного дрона ANKA С. Горящий борт упал на территорию, которую контролируют террористы. Боевики Хайат Тахрир аш-Шам позируют у обломков, они считают, что это дрон сирийский. Не смущает их даже обозначение ВВС Турции на крыле.

И это только первые ласточки. Если дроны начнут падать массово, а так, скорее всего, случится, это, мягко говоря, выбьет невоевавшую армию и террористов из зоны комфорта.

Понятно, что в этих условиях многое может решить личная встреча лидеров России и Турции. О возможности такое встречи в Москве уже на следующей неделе, причем с уточнением дат, сообщил по итогам пятничного телефонного разговора президентов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: "В настоящий момент, в том числе и по итогам телефонного разговора двух президентов, прорабатывается возможность встречи на высшем уровне в Москве 5-го или 6 марта, то есть на следующей неделе".

Такое впечатление, что в канун встречи Эрдоган не заботится о создании для нее благоприятной атмосферы. Имея испорченные отношения с Европой, с арабским миром, вмешавшись в Ливию, развернув боевые действия против сирийской армии, не учитывая при этом мнения Ирана, получив от НАТО лишь сочувствие на словах, президент Турции пускается в рискованную авантюру, на которую его с наслаждением, по мотивам мести подталкивают США. При этом в отношениях с Россией, от которых Эрдоган после извинений за сбитый наш самолет лишь выигрывал, турецкий лидер делает ошибку за ошибкой. И даже не до конца понятно, что это, неряшливость или некие новые намерения. Россия пока ведет себя сдержанно, оставляя Эрдогану шанс, но понятно, что предел терпения у Кремля всегда есть, а то, что уж Путин точно не любит, так это необязательности, но еще хуже для него неискренность.

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