В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

В инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус, у него взяли анализы. Пока результатов анализов нет, говорить о заболевании преждевременно.

На протяжении последних месяцев у нескольких москвичей обнаруживались симптомы заболевания. Ни у кого из них диагноз не подтвердился, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Минздрав России опубликовал рекомендации для россиян. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко успокоил жителей страны и сообщил, что всем подряд проверяться на вирус не нужно. Обследоваться следует только тем людям, которые побывали в очагах заражения или обнаружили у себя симптомы пневмонии.

Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Коронавирус COVID-19 охватил большинство государств Европы, случаи заражения выявлены в 55 странах. Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи.