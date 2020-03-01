Мать с ножом убила одного из своих детей, а другого и себя не смогла

Жительница Казани попыталась убить своих двух сыновей и затем покончить с собой. Она ударила детей ножом, один ребенок погиб. Подробности трагедии не приводятся.

С заявлением о происшествии в полицию обратился муж женщины. Следственные органы региона начали проверку по этому факту, пишет ТАСС.

В конце февраля 35-летний житель Липецка устроил в своей квартире резню, а затем пытался сжечь своих дочерей и супругу. Жертвой главы семейства стала четырехлетняя дочка. Сам он тоже умер до приезда спасателей.

А в октябре прошлого года жуткая любовная драма разыгралась в Набережных Челнах: ревнивая супруга после ссоры с мужем взялась за нож и порезала своих сыновей, один из которых скончался.