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Коронавирус 25 минут назад

1 марта 202021:45 Алексей Петров

У России есть экономическая подушка безопасности

У России есть экономическая подушка безопасности

Президент Путин провел совещание по экономическим вопросам, в том числе о влиянии коронавируса на глобальный рынок и цены на нефть.

Совещание утром во Внуково-2. Более десяти участников. Все говорит о том, что ситуация вокруг коронавируса и возможные экономические последствия — на особом контроле президента.

За столом и экономический блок кабмина, и руководители крупнейших добывающих компаний. Игорь Сечин беседует с коллегами. Антон Силуанов делает пометки в блокноте. Действия в экономике должны быть так же скоординированы, как и меры борьбы с коронавирусом.

"В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием. Приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем. Но вот что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нужно нам посмотреть особо, как нам реагировать на то, что в этом смысле происходит", — заявил Владимир Путин.

В Китае индексы деловой активности уже упали ниже значений 2008 года, когда начинался мировой финансовый кризис. Дальше — словно карточный домик. Обвал на мировых биржах. Снизились европейские индексы. Основной американский фондовый индекс S&P 500 за шесть дней рухнул на 12%. Такого стремительного пике не было с 1928 года, когда Соединенные Штаты столкнулись с Великой депрессией. И чем дольше длится неопределенность, тем существеннее убытки для мировой экономики.

"Мировые фондовые индексы снизились более чем на 10% . В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года. Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель. Напомню, что в начале года находились на отметке 70 долларов за баррель. Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям", — отметил Путин.

Внимание — ко всем сферам. Буксует мировая торговля. Сократились грузоперевозки. Ведущие мировые авиакомпании уже подсчитывают убытки. Немецкая Lufthansa намерена едва ли не на четверть сократить ближне- и среднемагистральные рейсы. Расходы срезают Air France и КLM. Вирус паники толкает нефть вниз.

"Для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым. Напомню, что в рамках нашей макроэкономической политики в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти в 42,4 доллара за баррель. Более того, наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике", — подчеркнул президент.

Подушка безопасности — это примерно 563 миллиарда долларов — международные резервы Банка России. Кроме того, 124 миллиарда — у Фонда национального благосостояния. Так что ни о каких обвалах речь точно не идет. Другое дело, что турбулентность на энергорынках серьезное испытание для всей мировой экономики. Детальный разговор об этом предстоит на следующей неделе в Вене, в формате ОПЕК+. Такой механизм, созданный Россией вместе с другими нефтедобывающими странами, уже доказал свою эффективность.

Текст: "Вести недели"

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