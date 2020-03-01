Тема:

Коронавирус 30 минут назад

1 марта 202021:02

Главврач севастопольской инфекционки рассказала о сбежавшей пациентке

Главврач севастопольской инфекционки рассказала о сбежавшей пациентке

Симптомов коронавируса у женщины, которая сбежала из инфекционной больницы в Севастополе, нет, сообщила главный врач учреждения Инга Матяж.

Однако, пояснила главврач, медики обязаны руководствоваться нормативными документами и соблюдать инструкции, поэтому должны изолировать и наблюдать всех людей, приехавших из Китая и имеющих даже минимальные признаки ОРВИ.

"Мы обязаны, отбирать материал на коронавирус, чтобы избежать завоза инфекции в наше государство", — сказала Матяж.

Она еще раз повторила, что симптомов коронавируса у сбежавшей пациентки нет, тем не менее, когда женщину найдут, ей предстоит повторно сдать анализы.

Главврач рассказала, кроме того, что пациентка в больнице вела себя "не совсем культурно", оскорбляя медперсонал, используя и ненормативную лексику. Более того, в один из первых дней она умудрилась еще разбить стекло, то есть хулиганила, пишет РИА Новости.

Ранее главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что женщина с подозрением на коронавирус самовольно покинула инфекционную больницу в Севастополе и ее разыскивают по решению суда. Она находилась в медучреждении на карантине после возвращения из КНР.

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