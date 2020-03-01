Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения

Двадцатый тур российской премьер-лиги завершился в Сочи матчем местного клуба с тульским "Арсеналом". Гости победили 2:1, несмотря на гол новичка сочинцев Александра Кокорина.

Александр Кокорин впервые после освобождения из мест заключения вышел на поле. Но пока его команда освоилась на поле, "Арсенал" уже вышел вперед. Евгений Луценко с близкого расстояния нанес точный удар по воротам "Сочи". Южане могли отыграться еще до перерыва, однако Кокорин не использовал выход один на один с вратарем гостей Михаилом Левашовым.

Однако во втором тайме Кокорину удалось отличиться – 1:1. Вскоре хозяева не использовали несколько возможностей выйти вперед. В конце встречи выгоднейший момент упустили нападающий сочинцев Дмитрий Полозов. А на шестой добавленной минуте "Арсенал" провел стремительную контратаку, которую снова точным ударом завершил Луценко.

"Арсенал" победил 2:1, набрал 28 очков и занимает шестое место. У "Сочи" 15 очков и последняя шестнадцатая позиция.