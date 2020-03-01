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Коронавирус 1 час назад

1 марта 202022:51 Сян Чжунань

Специальный репортаж: как Китай расправляется с заразой

Специальный репортаж: как Китай расправляется с заразой

Риск перерасти в пандемию все еще серьезный. Как Китай расправляется с заразой на своей территории — специально для "Вестей недели" наши коллеги с Центрального китайского телевидения.

Врукопашную с коронавирусом. В реанимационном отделении 11-й городской больницы Уханя — только самые тяжелые больные. 12 из 18 уже не могут дышать самостоятельно. Чжан Лицюн работает здесь главной медсестрой. "Я никогда не видела ничего подобного, правда ничего. Они все буквально на грани жизни и смерти", — признается она.

Пациенты, попадающие сюда в сознании, понимают, что статистика — против них. Из реанимации в обычные палаты возвращается треть больных. Эта пожилая женщина на кушетке номер 13 — одна из тех, кто идет на поправку, но ей до сих пор страшно. Чжан Лицюн держит ее за руку при каждом осмотре.

"Терапией мы покупаем им время, чтобы их иммунная система восстановилась и дала ответ. Когда они были здоровы, то могли быть опорой для своих семей. И вдруг в несколько дней их скашивает пневмония, они лежат здесь, и их организм ведет гонку со смертью. Это очень печально", — отметила медсестра.

Психологическая поддержка сейчас нужна не только пациентам, но и медикам. О всесторонней помощи Уханю говорили на расширенном совещании с председателем КНР. Си Цзиньпин призвал не снижать усилий по борьбе с эпидемией, несмотря на то что ее пик пройден. На помощь уханьским коллегам из других регионов приехали уже больше 30 тысяч медиков.

После видеоконференции Си Цзиньпина о результатах недельной инспекционной поездки по Китаю отчитались эксперты Всемирной организации здравоохранения. По их оценке, решительные и быстрые действия китайских властей переломили ход эпидемии.

"Несмотря на то что вирус проник во все провинции, китайские власти сделали приоритетом перемещение медицинских бригад и средств индивидуальной защиты в Хубэй и Ухань. Это очень ясный сигнал для остального мира о том, как мы должны работать, чтобы победить этот вирус", — заявил Брюс Айлвард, старший советник гендиректора ВОЗ.

После дополнительных исследований эксперты пришли к выводу, что уханьский рынок морепродуктов Хуанань не был местом первой передачи коронавируса от животных человеку. Предполагается, что он попал туда уже после мутации. Не исключено, что из-за рубежа.

"Мы уверены, что к концу апреля ситуация будет под контролем. Коронавирус впервые проявил себя в КНР, однако не факт, что он появился в Китае", — сказал Чжун Наньшань, глава медицинской комиссии по расследованию причин эпидемии.

Обуздав коронавирус, Китай занялся выводом экономики из карантина. Все регионы разделили на три типа в зависимости от эпидемической обстановки, ограничения ослабляют там, где новых случаев заболевания уже нет.

В промышленно развитых южных и восточных провинциях производство восстановили уже больше 70% предприятий. На заводе Пекинской автомобильной группы в городе Чжучжоу за здоровье персонала отвечает команда из почти 60 человек. Для мониторинга ситуации используют мобильное приложение.

На автозаводе Tesla в Шанхае трудятся более 2 тысяч человек. Он возобновил работу еще 10 февраля. Городские власти предоставили предприятию термометры и 10 тысяч масок.

В регионах с неопасной эпидемической обстановкой снова открывают туристические достопримечательности. Только те, что под открытым небом. Дворцовый комплекс Гугун в Пекине все еще закрыт, а в расположенный через дорогу бывший императорский парк Цзиншань пускают не всех, не более тысячи посетителей в день, чтобы обеспечить каждому как можно больше свободного пространства.

Цзиншань в переводе с китайского – "обзорная гора". С искусственного холма в центре парка Пекин — как на ладони. Запретный город, за ним площадь Тяньаньмэнь, а чуть правее — Дом народных собраний, где в марте должна была пройти сессия китайских законодателей. Однако старт политического сезона уже отложили. До полной победы над коронавирусом.

Текст: "Вести недели"

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