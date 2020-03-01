1 марта 202022:09

Блогерша озвучила последнюю волю мужа, ставшего жертвой банной вечеринки

Известная Instagram-блогерша Екатерина Диденко, рассказала, что похорон ее супруга Валентина Диденко, погибшего во время вечеринки в банном комплексе, не будет.

По ее словам, муж всегда хотел, чтобы после смерти его кремировали, а прах развеяли над полем. Не будет и отпевания — этого Валентин также не хотел.

"Это была его воля, и он мне об этом говорил несколько лет", — написала Екатерина в своем Instagram.

Женщина призналась, что такие мысли мужа ее удивляли: ведь в этом году Валентину исполнилось всего 32 года. Она добавила, что мужчина, говоря на эту тему, обычно все сводил к шутке. Диденко призналась и в том, что они думали о третьем ребенке.

Екатерина рассказала также, что успела поработать с тремя психологами и теперь чувствует себя лучше. К ней приехали ее мама и свекровь.

Валентин Диденко и еще два человека погибли во время вечеринки на дне рождения блогерши. Гости высыпали в крытый бассейн 25 килограммов сухого льда.

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