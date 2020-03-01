"Манчестер Сити" в третий раз подряд выиграл Кубок лиги

Стал известен обладатель Кубка лиги – третьего по статусу трофея английского футбола. Им стал "Манчестер Сити", обыгравший в финале "Астон Виллу" с результатом 2:1.

Финальная встреча прошла на лондонском стадионе "Уэмбли". Все мячи были забиты в первом тайме. Сначала отличился лучший бомбардир "горожан" Серхио Агуэро, затем точный удар нанес полузащитник "Сити" Родри. До перерыва нападающий "Виллы" Мбвана Саматта один мяч отыграл.

Во втором тайме счет не изменился. "Манчестер Сити" довел встречу до победы с результатом 2:1 и в третий раз подряд выиграл Кубок лиги. "Горожане" в седьмой раз в истории и в пятый за последние шесть лет победили в турнире. Однако путевка в Лигу Европы достанется "Астон Вилле". Во-первых, "Манчестер Сити" отстранен УЕФА на два года от матчей еврокубков, а во-вторых, если бы не было этого наказания "горожане" бы, скорее всего, сыграли в Лиге чемпионов.