Минстрой сообщил о перерасчете стоимости ЖКУ из-за теплой зимы

Жителям регионов, где за отопление платят с учетом среднемесячной нормы потребления, а не по счетчику, стоимость услуги пересчитают. Морозы не ударили даже на Крайнем Севере, а в московских квартирах было комфортно даже при чуть теплых батареях.

Переплату учтут при ежегодной корректировке по показаниям счетчика. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ и добавили, что управляющие компании должны следить за качеством теплоснабжения.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, в столице из-за погодной аномалии – не было и дня, когда бы погода соответствовала норме, — расходовалось на 20% меньше тепла и газа, то есть сумма месячной экономии может составить до 200 рублей. О переплате начали заявлять и в регионах.

По мнению эксперта в области ЖКХ Ольги Перминовой, только один дом за год мог сэкономить от 0,5 до 1 миллиона рублей, так что управляющие компании просто обязаны сделать перерасчет.

Ранее депутаты Госдумы России обратились в письме к главе Минстроя Владимиру Якушеву с просьбой не индексировать тарифы ЖКХ из-за аномально теплой зимы. С 1 июля 2020 года тарифы должны вырасти на 4%, передает "Известия".

В то же время синоптики делают оптимистичные прогнозы на весну: на смену нестандартному февралю идет аномально теплый март.