"Алкмар" обыграл "Аякс" и догнал его

В чемпионате Голландии установилось двоевластие. В 25 туре "Алкмар" нанес поражение чемпиону страны "Аяксу" со счетом 2:0 и догнал лидера. У обоих клубов стало по 53 очка.

"Алкмар" уже выиграл у чемпиона матч первого круга у себя на поле. Теперь же ближайший преследователь нанес поражение "Аяксу" в Амстердаме. Уже на четвертой минуте Майрон Боаду распечатал ворота аяксидов. Этот счет вопреки стараниям амстердамцев продержался до 75 минуты. Пока "Алкмар" не забил второй мяч. Гол на свой чет записал Уссами Идрисси.

Этот результат сохранился на табло до финального свистка. "Алкмар" выиграл 2:0, набрал 53 очка, как "Аякс", и занимает второе место только из-за разницы мячей. Борьба за титул чемпиона резко обострилась.