2 марта 202001:00

"Реал" обыграл "Барселону" в Эль-Классико

EPA

В Мадриде, в центральном матче 26 тура испанской Ла Лиги встретились два сильнейших клуба Испании "Реал" и "Барселона". Мадридцы выиграли 2:0 и возглавили таблицу.

Первый тайм прошел при некотором преимуществе "Барселоны", которое оказалось нереализованным. На перерыв команды ушли при счете 0:0. Главные события развернулись во второй половине встречи.

"Реал" заметно прибавил, и опасные моменты стали возникать у ворот гостей. Дважды мог забить Иско. Но в первом случае мяч отбил вратарь "Барсы" Марк-Андре тер Стеген. Во втором случае удар на себя принял защитник Жерар Пике. Но на 73 минуте хозяева поля смогли добиться успеха. Винисиус прорвался в штрафную гостей по левому флангу и с острого угла поразил ворота. "Барселоны" пыталась уйти от поражения, но в уже добавленное время пропустила второй гол, очень похожий на первый. С той лишь разницей, что вышедший на замену Мариано Диас прорвался по правому флангу, после чего отправил мяч в цель.

"Реал" выиграл Эль-Классико 2:0, набрал 56 очков и вышел на первое место. У "Барселоны" 55 очков и вторая позиция.

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