В "Зеленой зоне" Багдада вновь прогремели взрывы

В ночь на понедельник, 2 марта, ракетному обстрелу подвергся особо охраняемый и хорошо укрепленный квартал Багдада — "Зеленая зона" — в котором расположены иракские правительственные учреждения и иностранные посольства. По разным данным, по нему было выпущено от двух до четырех ракет.

Предположительно, мишенью было посольство США, которое регулярно подвергается таким обстрелам, в особенности, после гибели в январе текущего года 2020 года в результате американской спецоперации командующего иранским спецподразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани, передает "Интерфакс". Ракетные обстрелы ведут иракские группировки, выступающие против военного присутствия США в Ираке.