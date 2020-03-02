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Коронавирус 52 минуты назад

2 марта 202002:25

Коронавирус COVID-19: в Италии продлены чрезвычайные меры

Global Look Press

Правительством Италии принят декрет, продлевающий срок действия чрезвычайных мер по борьбе с распространением в стране коронавируса COVID-19.

В соответствии с документом, 10 городов в области Ломбардия и один город в области Венето, где ране были выявлены локальные вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания, будут оставаться в полной изоляции до 15 марта текущего года, передает ТАСС.

На всей территории областей Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья до 8 марта будут закрыты все школы, там отменяются все общественные мероприятия. Такие же меры будут предприняты в дух городах области Марке и одном голоде области Лигурия.

Также принятым декретом на всей территории Италии предписывается строго придерживаться протокола Министерства здравоохранения страны по сдерживанию распространения коронавируса и проводить специальную обработку транспорта и общественных мест. Кроме того, до 15 марта продлевается запрет на организованные школьные поездки. Работодателям рекомендовано переводить сотрудников на дистанционный режим работы.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Италии уже превысило 1,5 тысячи, 34 человека скончались. Отдельные случаи зафиксированы почти во всех областях Италии.

 

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