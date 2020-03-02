Зинедин Зидан: "Реал" превосходно сыграл в атаке

Мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Барселону" в центральном матче 26 тура Ла Лиги. "Королевский клуб" выиграл Эль-Классико впервые с 2017 года.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 73 минуте Винисиус с острого угла поразил ворота "сине-гранатовых", а в уже добавленное время Мариано Диас закрепил успех "Реала". Благодаря этой победе мадридцы вышли на первое место.

"У меня прекрасные ощущения. Первый тайм был сложным и ровным. Но второй тайм встречи был очень хорош. "Реал" прекрасно играл в атаке и отлично прессинговал. Я рад за Винисиуса, забившего важный гол в ворота сложного соперника. Мне бы хотелось, чтобы еще и Иско отличился. Но тер Стеген в невероятном броске спас ворота. Так же порадовал Мариано, которому было непросто войти в игру", = приводит слова главного тренера "Реала" Зинедина Зидана "Спорт-Экспресс".