Клуб Дэвида Бекхэма проиграл свой первый официальный матч

"Интер Майами", президентом которого является Дэвид Бекхэм, провел свой первый матч в МЛС. Команда из Флориды уступила в гостях "Лос-Анджелесу" 0:1.

Единственный мяч в ворота новичков лиги провел мексиканец Карлос Вела, перебросивший вратаря гостей Луиса Роблеса за две минуты до перерыва. Бывший нападающий "Арсенала" и "Реал Сосьедад" отличился в свой 31 день рождения.

"Интер Майами" проводит свой первый сезон в североамериканской МЛС. Клуб был организован бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, который является президентом и совладельцем.