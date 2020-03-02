Крупное ДТП под Владимиром: 1 погибший, 10 пострадавших

Во Владимирской области в результате столкновения на трассе М7 пассажирского микроавтобуса и большегрузной фуры погиб человек, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Детей среди пострадавших нет.

Всего в салоне микроавтобуса находились 16 человек. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 2 марта, передает ТАСС. По данным синоптиков, сейчас в регионе гололедица, туман, температура воздуха — от минус 2 до плюс 3 градусов по шкале Цельсия.