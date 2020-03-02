Нефтяному рынку предрекают крах

В 2020 году спрос на нефть может не вырасти вообще, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников одной из крупных отраслевых конференций, прошедшей в Лондоне. Подобное за последние 40 лет происходило лишь трижды.

“Мы наблюдаем слабые экономические показатели Китая, которые отражают воздействие вируса”, — пояснил Дэвид Леннокс из Fat Prophets, — “Теперь у нас есть еще и другие страны, в которых наблюдается широкое распространение и воздействие коронавируса. А это будет способствовать этому медвежьему настроению”.

Ранее Financial Times сообщила о том, что на предстоящей встрече участников соглашения ОПЕК+ Саудовская Аравия, по всей вероятности, поднимет вопрос о дальнейшем сокращении добычи. Кроме того, о готовности достичь соглашения, которое позволит стабилизировать цены, заявил генсек нефтяного картеля Мухаммед Баркиндо.

Накануне с подобным заявлением выступил и президент России Владимир Путин, отметивший, что минувшая неделя стала худшей для мирового рынка нефти, начиная с кризиса 2008 года. Российский лидер заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с партнерами на мировом рынке нефти, отметив важность сотрудничества в формате ОПЕК+.

В понедельник нефтяные котировки вернулись в зеленую зону. Североморская смесь Brent поднялась выше отметки в $50, прибавляя в ходе торгов 1,67%. Однако перед этим ростом падение длилось 7 сессий подряд. В моменте цена на майские фьючерсы опускалась до $48,40 за бочку.

Участники рынка рассчитывают остановить падение нефтяных цен, сократив добычу. Однако это — работа с предложением. А вот падение спроса они остановить не смогут. По информации Bloomberg, сейчас нефтяные компании и трейдеры ожидают роста спроса на черное золото в пределах 200 тыс. — 700 тыс. баррелей в сутки. Ранее свою оценку по спросу снизило МЭА: после вспышки коронавируса агентство заявило о возможном росте спроса на 800 тыс. баррелей в сутки. Это на треть ниже предыдущей оценки и значительно ниже средней отметки десятилетия в 1,3 млн баррелей в сутки.

“Представление о спросе меняется с каждой минутой”,- отмечает Джованни Серио из Vitol Group, — “В Китае наблюдается небольшое восстановление, но активность, включая уровни трафика, остается ниже нормальной”.

Vitol снизил прогноз роста спроса до 700 тыс. баррелей в день в своем наиболее вероятном сценарии, по сравнению с докризисным прогнозом в 1,2 млн баррелей в сутки. Однако параллельно компания начала разрабатывать альтернативный сценарий, который включает в себя глобальную рецессию и сокращение спроса на нефть в 2020 году.