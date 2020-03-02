Злостные неплательщики: 10 регионов с наибольшей долей просроченных кредитов

Эксперты РИА Новости проанализировали платежную дисциплину по кредитам в различных регионах России и составили рейтинг регионов в зависимости от объема просроченных кредитов.
Отмечается, что в 82 двух регионах России в этом году платежная дисциплина выросла по сравнению с годом ранее.
Ниже мы расскажем о 10 регионах с самой высокой долей должников по кредитам.
1. Ингушетия
Лидером по объемам просроченных кредитов стала Ингушетия. Здесь доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 13.11%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 2.8 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 29 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 24.1%.
2. Карачаево-Черкессия
На втором месте – Карачаево-Черкесская Республика, где доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 9.11%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.1 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 158 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 19.5%.
3. Северная Осетия – Алания
Замыкает тройку лидеров Северная Осетия. Здесь доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 6.79%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.1 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 175 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 14.9%.
4. Бурятия
На четвертом месте среди неплательщиков – Бурятия. Здесь доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 6.18%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.9 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 226 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 15.1%.
5. Адыгея
Замыкает пятерку лидеров среди неплательщиков Адыгея с долей просроченных кредитов на начало 2020 года 6.06%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.7 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 212 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 18.3%.
6. Дагестан
Шестую строчку рейтинга занимает Дагестан. Доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 5.86%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 0.5 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 51 тысяча рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 23.1%.
7. Чечня
В Чечне доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 5.85%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов выросла на 0.4 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 54 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 19.9%.
8. Кабардино-Балкария
Доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 5.51%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 0.9 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 107 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 18.5%.
9. Забайкальский край
Доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 5.37%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.2 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 224 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 15.1%.
10. Краснодарский край
Замыкает десятку неплательщиков Краснодарский край. Доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 5.13%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.1 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 213 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 21.1%.