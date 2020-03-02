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2 марта 202005:45

7 главных событий недели в экономике

ОПЕК

ОПЕК
CHROMORANGE/imago-images.de/Global Look Press

Предстоящая неделя будет очень непростой для нефти: страны ОПЕК и их союзники будут принимать решения о том, что делать с ситуацией на рынке нефти.

В США пройдет “супервторник”, от которого зависит судьба кандидатов в президенты от Демократической партии.

Ниже мы расскажем о главных событиях предстоящей недели.

Понедельник, 2 марта

- Переговоры Евросоюза и Великобритании о торговом соглашении

Первый раунд переговоров состоится в понедельник. Главные переговорщики – Мишель Барнье от Евросоюза и Дэвид Фрост от Великобритании. Как отмечают СМИ, первый этап должен продлиться до 5 марта. Стороны заявили, что стремятся достичь взаимовыгодного соглашения, однако вряд ли кто-то ожидает, что переговоры будут легкими.

Вторник, 3 марта

- В ряде штатов США пройдут выборы кандидатов в президенты от Демократической партии

В Демократической партии в выборах приняли более 10 человек, однако, как считают эксперты, реальные шансы есть у бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса.

- Финансовые результаты ПАО “Аэрофлот”, ПАО “Ростелеком” за 2019 год

Как Аэрофлот, так и Ростелеком являются важными компаниями на российском рынке. Поэтому финансовые результаты этих компаний будут очень интересны инвесторам и аналитикам рынка.

Среда, 4 марта

- “Бежевая книга” ФРС

Бежевая книга – это фактически экономический обзор Федеральной резервной системы США, который публикуется на базе отчетных документов 12 региональных банков, которые входят в её состав. Этот обзор отражает текущее состояние сферы промышленного производства, рынка труда, недвижимости, финансовой отрасли, банковского сектора, сельского хозяйства и сферы услуг в регионах США.

- Минфин РФ опубликует план покупки валюты на месяц

Минфин начал покупки валюты на рынке в феврале 2017 года. Это было сделано, чтобы снизить зависимость курса рубля от волатильности нефтяных цен.

Четверг, 5 марта

- Заседание ОПЕК в Вене

На встрече в Вене страны-участницы обсудят возможные ответные меры на неблагоприятную ситуацию, которая сложилась на рынке нефти. Среди таких мер – вероятное снижение размера норм добычи нефти, а также возможное продление срока действия сделки.

Пятница, 6 марта

- Министерская встреча ОПЕК+ в Вене

На следующий день после встречи министров энергетики стран-участниц ОПЕК в Вене состоится встреча министров стран ОПЕК+. Напомним, что сделка по сокращению объемов добычи нефти ОПЕК+ действует с 2017 года. Эта сделка была продлена в 2019 году и будет действительна до конца марта 2020 года. Эксперты отмечают, что возможно продление ее срока действия.

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