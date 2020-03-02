Пит Буттиджич покидает президентскую гонку в США

Кандидатов в президенты США стало на одного меньше. Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение от Демократической партии. Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана объяснил причину своего решения "сокрушительным поражением" на праймериз в Южной Каролине.

По итогам праймериз в четырех штатах лидирует Берни Сандерс, сообщает телеканал "Россия 24". Следом за ним идёт бывший вице-президент Джо Байден. Однако уход из гонки Буттиджича способен перевернуть расклад сил.