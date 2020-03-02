Центробанк меняет правила кредитования физических лиц

Центральный Банк России планирует включить в расчет стоимости кредита оплату за все дополнительные услуги. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Банк.

То есть, в полную стоимость кредита теперь будут входить и платежи, которые де-юре к самому займу не относятся. Например, это медицинские страховки, консультации юристов и некоторые комиссии.

Как правило, заемщик не знает о стоимости допуслуг, которые банк предлагает ему приобрести вместе с кредитом, напоминает телеканал "Россия 24". А значит, не до конца понимает уровень получаемой финансовой нагрузки. А включение в расчет полной стоимости этих дополнительных продуктов поможет повысить прозрачность таких услуг.