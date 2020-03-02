Бывший комбат "Айдара" Мельничук задержан в Европе

Бывший командир украинского батальона националистов "Айдар" задержан по запросу России на границе Греции и Болгарии. Об этом Сергей Мельничук сообщил на своей странице в соцсети.

Экс-комбат уточнил, что находится в отделении вместе с супругой и сыном, и попросил дипломатов обеспечить защиту.

Под заочным арестом Мельничук уже шесть лет, напоминает телеканал "Россия 24". Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест в связи с убийством журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

По версии следствия, огневой удар по гражданским лицам был нанесён в результате сговора комбата "Айдара" с военнослужащей Надеждой Савченко. В июле прошлого года Мельничук в эфире украинского ТВ хвастался, что лично взял в плен десятки человек, в том числе военных из России.