Вирус ударил по сельхозпроизводству Китая

Если в прошлом году в Китае из-за вспышки АЧС наблюдался острый дефицит свинины и резкий рост цен на нее, то эпидемия коронавируса COVID-19, может усугубить ситуацию и с другими видами продовольствия. Как сообщает South China Morning Post из-за введенного карантина и нарушения транспортного сообщения в стране, многие производители сообщают о продукции, гниющей на складах, а то и вовсе — на полях.

“В последние недели транспортное сообщение между большинством городов было нарушено. Даже между селами ездить проблематично”, — приводит издание комментарий фермера Цзяна Цзюньшэня, выращивающего органические продукты в провинции Хэнань, — “В прошлые годы я бы уже продал овощей на 40 тыс. юаней ($5720 прим. ред.) через 3 недели после празднования Лунного нового года. В этом году я не продал ничего”.

По оценкам пекинской консалтинговой компании BRIC Agri-Info Group, по всему материковому Китаю более 3 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, в основном скоропортящихся овощей, осталось непроданным из-за сбоев с доставкой.

Помимо производителей овощей серьезный удар получили китайские птицеводы. Многие из них сообщают о том, что не могут продать свою продукцию и продолжают держать и кормить на фермах птицу, достигшую забойного возраста.

По данным властей провинции Аньхой, одного из пяти лидеров китайского птицеводства, потери с начала эпидемии составили уже около 900 млн юаней.

Сейчас транспортное сообщение постепенно восстанавливается, однако, как отмечает издание, многие производители сталкиваются с еще одной проблемой: нехваткой рабочих рук из-за карантина. Многие рабочие-мигранты, приезжавшие из других провинций, в связи с эпидемией, остаются дома. Производителям приходится повысить оплату труда, чтобы привлечь новых работников. Местные жители пытаются выиграть от ситуации, требуя гораздо больших денег, чем приезжие работники.

В итоге сельскохозяйственная отрасль несет серьезные потери, признают в китайском Минсельхозе. Некоторые фермеры пытаются компенсировать их, повышая цены на свою продукцию.

Издание отмечает, что ситуация для сельхозсектора КНР критическая: доходы в этой отрасли и так составляют порядка 40% от “городского бизнеса”. Работники этого сектора являются одними из самых малообеспеченных в стране. Центральное правительство, обеспокоенное ситуацией, уже рекомендовало руководству провинций ускорить подготовку к весеннему сезону и гарантировать бесперебойную транспортировку сельхозматериалов, несмотря на то, что ситуация с вирусом еще не разрешилась.

О важности бесперебойной работы сельхозсектора заявил и китайский лидер Си Цзиньпин. “Чем больше мы сталкиваемся с рисками и проблемами, тем больше нам нужно стабилизировать сельское хозяйство и обеспечивать стабильность производства зерна и основных продуктов питания”, — заявил он.