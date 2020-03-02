Худший результат за 16 лет: производственная активность в КНР рухнула в феврале

Активность в производственном секторе Китая сократилась самыми быстрыми темпами за последние 16 лет из-за рекордного падения новых заказов, объемов производства и уровня занятости на фоне вспышки коронавируса. Об этом свидетельствует индекс менеджеров по закупкам Caixin PMI.

Индекс дает независимую оценку ситуации в производственном секторе. По итогам февраля он упал до рекордно низкого уровня в 40,3. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований — с 2004 года. Экономисты, опрошенные Reuters такого резкого падения не ожидали, прогнозируя отметку в 45,7 пунктов. По итогам января индекс составлял 51,1.

“В прошлом месяце эпидемия ударила по производственному сектору Китая”, — прокомментировал результаты исследования главный экономист CEBM Group, дочерней компании Caixin, Чжэншен Чжун, — “Упали и спрос и предложение, цепочки поставок не работали, наблюдалось серьезное отставание от предыдущего уровня заказов”.

Уровень PMI выше 50 пунктов указывает на рост исследуемого сектора, тогда как показатель ниже этой планки говорит о падении. Чжун связывает нынешний результат с тем, что многие цепочки поставок перестали действовать в том числе из-за продления в связи с эпидемией каникул в честь Лунного нового года. Кроме того, власти многих провинций ограничили транспортное сообщение. Как уже сообщал наш портал, это серьезно ударило, в частности, по сельхозпроизводителям.

Кроме того, как отметил эксперт, доля новых экспортных заказов на китайских предприятиях упала до самого низкого уровня с 2009 года.