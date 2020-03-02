Сахалин отменяет воздушное сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Сахалин закрывает авиасообщение с японским островом Хоккайдо с пятого марта. Об этом сообщили в минздраве региона. Глава министерства уточнил: эта мера нужна, чтобы остановить возможное распространение коронавируса. Владимир Ющук напомнил, что ранее были отменены рейсы из Китая и Южной Кореи.

Власти Хоккайдо объявили у себя режим ЧС, напоминает телеканал "Россия 24". В префектуре уже 66 заболевших, все они в медучреждениях. На фоне угрозы комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций из российского региона обратилась в правительство страны с просьбой ограничить авиасообщение.