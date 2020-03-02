2 марта 202007:04

Число пострадавших в крупном ДТП под Владимиром возросло

УМВД России по Владимирской области

По последним данным, число пострадавших в результате столкновения во Владимирской области микроавтобуса и большегрузной фуры возросло до 16. Это пассажиры и водитель микроавтобуса. Ранее сообщалось о десяти пострадавших и одном погибшем.

Столкновение микроавтобуса, перевозившего группу строителей, возвращавшихся из Москвы домой в Нижний Новгород, и фуры произошло в ночь на понедельник, 2 марта. В настоящее время движение на участке трассы, где произошло ДТП, осуществляется по одной полосе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владимирской области.

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