Мировые фондовые рынки потеряли 6 триллионов долларов за шесть торговых дней

Мировые рынки акций потеряли 6 триллионов долларов за последние шесть торговых дней, сообщает CNBC со ссылкой на S&P Dow Jones Indices.

Фондовые рынки по всему миру погружаются в зону коррекции, поскольку инвесторы опасаются, что вспышка коронавируса COVID-19 перерастет в пандемию.

Американский рынок акций за последние шесть торговых дней потерял около 4 триллионов долларов своей стоимости, отметил старший аналитик по индексам S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт.

Индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq оказались в зоне коррекции, снизившись по меньшей мере на 10% от своего последнего максимума.

Dow по итогам торгов 28 февраля упал на 1,39%. S&P опустился на 0,82%. NASDAQ Composite к закрытию торгов в пятницу прибавил всего 0,01%.

По итогам прошлой недели Dow потерял более 3200 пунктов. Индекс S&P 500 упал на 10,8%, показав худшую недельную динамику со времен финансового кризиса.

Международный валютный фонд ранее предупредил, что распространение COVID-19 за пределами Китая может подорвать восстановление мировой экономики в 2020 году.

По оценкам Moody’s Analytics, вероятность того, что вспышка коронавируса перерастет в пандемию, повысилась до 40%.