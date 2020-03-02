Турция: журналистов "Спутника" освободили, но дела против них не прекращены

Власти Турции освободили сотрудников агентства "Спутник Турция", в том числе его главного редактора. После задержания журналистов в Анкаре, полиция пришла с обыском в стамбульский офис "Спутника".

Обыск в офисе агентства "Спутник" в Стамбуле продолжался более пяти часов. Полицейские продолжали осмотр кабинетов уже после освобождения задержанных для допросов журналистов. Сотрудники агентства заявляют — скрывать им нечего, полиции они готовы передать для проверки все интересующие данные.

"Снимают копии с жестких дисков наших компьютеров, преимущественно интернет-редакторов. Мы со своей стороны тоже оказали всевозможную поддержку в рамках их расследований. То есть та информация, которую они хотели получить или ищут, мы совершенно открыты и мы ее представили", — говорит руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Стамбуле Максим Дурнев.



При этом стало известно, что, несмотря на освобождение из-под стражи журналистов "Спутника", дела против них не прекращены. Следователи продолжают работу. При этом работники агентства до сих пор не понимают, в связи с чем они попали в поле зрения правоохранительных органов.

"Прокуратура города Анкары ведет расследование в отношении агентства "Спутник". Инкриминируются статьи 302-я и 301-я законодательства Турции – угроза территориальной целостности Турции, а также оскорбление органов государственной власти. Это я просто перечислил статьи закона", — сообщил Максим Дурнев.

Журналисты заявляют об абсурдности обвинений и говорят, что речь идет о статье, которую они не писали и к которой не имеют никакого отношения. При этом до сих пор остается неясным, что за люди пытались ворваться в субботу ночью в дома сотрудников "Спутника" в Анкаре.

То, что это была заранее спланированная акция, — очевидно. Адресов журналистов агентства нет в открытом доступе. После нападения они сразу же обратились в полицию, но в итоге сами же оказались взяты под стражу. Дальше события развивались столь же неожиданно. Вслед за задержанием журналистов в Анкаре, полиция пришла и в стамбульский офис "Спутника". В Стамбуле был задержан и главный редактор "Спутник Турция" Махир Бозтепе.

Сотрудники турецкой полиции в воскресенье около 13:20 прибыли в офис "Спутника" в Стамбуле с требованием о встрече с представителями агентства. В это время в офисе находились только дежурные сотрудники. Полицейские заявили, что не покинут офис, пока с ними не встретятся представители агентства.

В итоге, несмотря на освобождение журналистов, чем закончится вся эта история до сих пор остается неясно. Ситуация уже находится на особом контроле в российском МИДе. Накануне Сергей Лавров обсудил происходящее со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В Москве подчеркивают — необходимо разобраться во всех обстоятельствах случившегося и обеспечить безопасность представителям российских СМИ.