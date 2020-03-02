Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Миннесота Уайлд", поделился мнением об игре новичка команды Ильи Ковальчука, который записал в свой актив голевую передачу.

"У нас другая система игры, поэтому Ковальчуку необходимо адаптироваться к ней. С каждым матчем он играет все лучше и лучше. Вся команда старается ему помочь", – цитирует Овечкина официальный сайт "Вашингтона".

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.