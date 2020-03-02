Один из крупнейших в мире энергетических саммитов отменен из-за коронавируса

Ежегодная энергетическая конференция CERAWeek отменена из-за быстрого распространения коронавируса, сообщила консалтинговая компания IHS Markit Ltd, которая проводит это мероприятие с 1981 года.

Конференция должна была пройти в Хьюстоне (США) с 9 по 13 марта.

"За последние несколько дней резко возросло беспокойство по поводу коронавируса COVID-19. Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы в пятницу, правительство США отменило запланированный саммит в Лас-Вегасе, все больше компаний вводят запреты и ограничения на поездки, медицинские проверки на границе становятся все более строгими, и растет озабоченность по поводу крупных конференций с участием людей, прибывающих из разных частей мира. Ожидалось, что в конференции CERAWeek 2020 примут участие делегаты из более чем 80 стран", — говорится в сообщении IHS Markit.

На прошлой неделе эксперты Moody’s Analytics сообщили, что с учетом быстрого распространения коронавируса за пределами Китая вероятность того, что вспышка перерастет в пандемию, возросла с 20% до 40%.

CERAWeek — одно из важнейших мероприятий в энергетической отрасли. В этом году конференция должна была привлечь тысячи участников со всего мира. Ожидалось, что на конференции выступят главы Saudi Aramco, BP Plc и Total SA.

IHS Markit заявила, что планирует провести конференцию CERAWeek 2021 в Хьюстоне 1-5 марта следующего года.