2 марта 202009:13

ГТРК "Амур" отмечает 58 лет в эфире

58 лет в эфире! Государственная телерадиокомпания "Амур" сегодня отмечает день рождения. Первый выпуск новостей, созданный местными специалистами эфира жители Благовещенска увидели 2 марта 1962 года.

В настоящее время ГТРК "Амур" является филиалом самого крупного медиахолдинга России, вещающего сразу на два центральных канала. "Вести Амурская область" — это самая рейтинговая программа телекомпании: только на канале "Россия 1" в будние дни в эфир выходят по 12 выпусков, и еще 3 информационных блока транслируется на канале "Россия 24". Кроме того, новости можно слушать и на "Радио России". А не так давно ГТРК "Амур" перешла на международный формат производства, который представляет телекартинку с более яркими, насыщенными цветами и качественным звуком.

В компании трудятся более ста человек, из которых шестая часть работает в кадре.

Текст: ГТРК "Амур"

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