НХЛ. Дубль Копитара помог "Лос-Анджелесу" обыграть "Вегас"

Матчем между "Вегас Голден Найтс" и "Лос-Анджелес Кингз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Короли" на выезде добились убедительной победы со счетом 4:1. Дубль у гостей оформил Анже Копитар.

Также за "Лос-Анджелес" отличились Тревор Льюис и Алекс Айафэлло. У хозяев льда единственную шайбу забросил Ши Теодор.

Российский нападающий "Кингз" Николай Прохоркин результативными действиями не отметился.