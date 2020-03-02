Подруга Павленского рассказала, как к ней попало интимное видео

Подруга Петра Павленского рассказала, как к ней попало интимное видео бывшего кандидата в мэры Парижа. Она утверждает, что не участвовала в распространении этих роликов и даже не говорила о них скандальному российскому акционисту. Однако обвинение во вторжении в частную жизнь ей все же предъявлено.

Раскаяния не случилось. В эфире французского частного телеканала "М6" Александра де Таддео, которой кандидат в мэры Парижа Бенжамин Гриво посылал непристойные видео, сказала, что поддерживает акцию Петра Павленского, но сама к этому отношения не имеет.

Павленский без ее разрешения опубликовал эти ролики в феврале и тем самым разрушил политическую карьеру чиновника из партии Макрона.

"Когда он их выложил, он мне показал статью, я, конечно, очень разозлилась, была в шоке, потому что я, как и все, даже не читала, а сразу увидела ролики, поняла что это мои, потом почитала, поняла, что он делает, и сказала Петру: "Ок, я продолжу тебя поддерживать", — рассказала Александра де Таддео.

Икона буржуазного благоразумия, 29-летняя студентка, ныне — девушка Павленского, увлекающаяся Россией, во время интервью вела себя расслабленно и кокетливо. Рассказала, что познакомилась с Гриво через соцсети в апреле 2018 года, он сделал первый шаг, и они стали активно переписываться.

Он мне предложил встретиться. Конечно, он мне объяснил, что не хочет, чтобы мы виделись в общественном месте, поскольку он женатый человек. Он приехал ко мне, мы встретились у меня один раз.

Близость случилась у нее в квартире, но ей не понравилось. Говорит, что он вел себя отстраненно и безразлично. Потом стал отправлять интимные ролики, четырежды предлагал встретиться вновь — отказывалась, на ролики отвечала эротикой, и в этом не видит ничего зазорного.

Со мной такое в первый раз, когда мужчина присылал мне такие видео. Я не хочу делать вид, что я никогда такого не видела, но это в первый раз, хотя я знаю, что все так делают. Что такого? У меня много друзей в разных сетях, там постоянно так делают, я совсем не шокирована.

Записи сделала, как уверяет, чтобы обезопасит себя. Была уверена, что рано или поздно история всплывет. Но, что наделает столько шума, не ожидала. Теперь ее будут судить за вмешательство в частную жизнь, а заодно на скамье подсудимых окажется и сам Павленский, которого пока отпустили под подписку о невыезде. Бывший адвокат художника, отстраненный от дела как заинтересованное лицо, считает, что акция напугала французские власти.

"Очевидно, что эта истерия, эта одержимость, с которой они хотели задержать человека по пустому делу, цель всего этого — быть уверенным, что больше ничего не выйдет. Но чего они так боялись? Что тут еще нужно видеть? Что там еще может быть такого, что вызвало всеобщее беспокойство, что они решили бороться столь жестоко с теми, кто им угрожает? Думайте сами", — говорит бывший адвокат Павленского Хуан Бранка.

Французская пресса много вспоминала неоднозначную биографию Павленского, когда он резал и прибивал свои части тела в России, а потом сжигал банк Франции в Париже, называла его то гениальным, то сумасшедшим, то двойным агентом Кремля. А вот признаниям де Таддео внимания уделила мало. Девушка хотела объясниться, но, судя по шквалу гневных комментариев в Интернете, так и осталась в обществе непонятой.