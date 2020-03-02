При захвате заложников на Филиппинах пострадал охранник ТЦ

При захвате заложников в торговом центре в столице Филиппин Маниле один человек получил ранение. Пострадавший госпитализирован​​​. По данным местных СМИ, ранен сотрудник службы охраны ТЦ, передает РИА Новости.

Ilang miyembro ng medical team, naka-posisyon na rin para sa mga posibleng masasaktan sa nangyayaring hostage taking sa V-Mall | @dzrhnews pic.twitter.com/Bq1JZAUAOH — Christian Maño (@xtian_mano) March 2, 2020

Как сообщалось ранее, в понедельник вооруженный человек открыл стрельбу в торговом центре, захватив около 30 заложников. Известно, что нападавший — бывший охранник торгового центра, почти все заложники – сотрудники ТЦ. Полиция ведет переговоры с захватчиком, посетители и сотрудники эвакуированы.