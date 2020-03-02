"Энергомаш" поставит в США четыре двигателя РД-181 для ракеты Antares

Научно-производственное объединение "Энергомаш" поставит в США очередную партию российских ракетных двигателей РД-181 для американских ракет-носителей Antares, согласно информации на сайте госзакупок, сообщило РИА Новости.

США устанавливают по РД-181 на первую ступень ракеты Antares для доставки грузовых кораблей Cygnus на Международную космическую станцию.

США получат еще 6 двигателей РД-180 в 2020 году. Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 великолепным с точки зрения конструкции. "Стыдно, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна", — отметил Маск.

НПО "Энергомаш" с 1990-х гг. по 2018 г. отправило в США 130 двигателей РД-180 и РД-181 для американских ракет-носителей, из которых 93 двигателя уже использованы в космических запусках: поставлены 113 двигателей РД-180 для ракеты Atlas-5 и 22 двигателей РД-181 для ракеты Antares.

