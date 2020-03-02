MotoGP. Сразу две гонки Гран-при отменил коронавирус

Весенний старт самой престижной серии мировых мотогонок MotoGP сезона-2020 откладывается на неопределенный срок. Эпидемия коронавируса COVID-19 отменила стартовый этап всепланетного чемпионата в Катаре и гонку Гран-при Таиланда.

Коронавирус, расползающийся по миру, стал причиной ограничения сообщения Катара с другими странами, в первую очередь с Италией: ""На сегодняшний день все пассажиры, прибывающие из Италии или посещавшие страну в последние две недели, должны быть помещены под карантин сроком от 14 дней. Безусловно, Италия играет ключевую роль в MotoGP", — говорится в заявлении на сайте MotoGP.

Все пилоты и команды двух параллельных с MotoGP чемпионатов (Moto2 и Moto3) уже находятся в Катаре на тестах, поэтому гонки в данных категориях состоятся.

После того, как гонка в Катаре, намеченная на 8 марта, была отменена, первый этап сезона MotoGP должен был состояться с 20 по 22 марта в Таиланде. Однако вскоре стало известно, что и Гран-при Таиланда также не состоится в указанные сроки.

Возникают вопросы относительно следующих этапов крупнейшего турнира мотогонщиков в США (3-5 апреля) и Аргентине (17-19 апреля). В частности, США также ввели ограничения на поездки в Италию. При самом худшем развитии событий сезон может стартовать лишь 3 мая в испанском Хересе.