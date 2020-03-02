Путин: новое гиперзвуковое оружие помогает сохранять стабильность в мире

Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Броня крепка и танки наши быстры?" – задал вопрос Андрей Ванденко. "Точно. Азохен вей! И танки наши быстры. И что?"- ответил президент.

По словам главы государства, США создали систему противоракетной обороны, чтобы "нарушить эту стратегическую стабильность и стратегический баланс". Они считали, что этот "антиракетный зонтик" не позволит другой стороне ответить в случае применения ими ядерного оружия.

Однако современные гиперзвуковые комплексы, которые создала Россия, преодолевают любую систему ПРО. Путин подчеркнул, что РФ сохраняет стратегическую стабильность и баланс не только для себя, но и для международной безопасности.