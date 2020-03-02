Путин: Трамп - сторонник разоружения и жалуется на сумасшедший военный бюджет

Президент России Владимир Путин поделился подробностями разговора с американским коллегой Дональдом Трампом о расходах на вооружения. В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер поделился подробностями разговора с американским коллегой Дональдом Трампом о расходах на вооружения. Он отметил, что США далеко впереди по расходам на оборону.

"Мне Дональд Трамп сказал, что у них сумасшедший военный бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов долларов", — сказал Путин. По его словам, президент США "с сожалением сказал об этом".

"Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит", — пояснил глава российского государства.

При этом президент отметил, что готов вести дискуссии с президентом США Дональдом Трампом относительно судьбы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По словам Путина, отказ от продления договора был бы ошибкой. "Надо продлевать договор СНВ-3", — уверен Путин.

Отвечая на вопрос, почему США не пролонгируют договор, глава государства отметил, что это может быть связано с тем, как Вашингтон видит безопасность и пути ее обеспечения.

Российский президент уже предлагал ранее Соединенным Штатам продлить действие документа без каких-либо предварительных условий, но Вашингтон на это никак не отреагировал.