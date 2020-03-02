В Канске зафиксирован взрыв травматизма из-за гололеда

С приходом яркого солнца жители Канска жалуются на скользкие тротуары. Серия оттепелей и заморозков образовала на дорогах устойчивую наледь. В результате в городе зафиксирован взрыв травматизма.

Порядка трех тысяч канцев уже обратились в травмопункты. Как отметил в беседе с "Вестями Красноярск" травматолог с 40-летним стажем Олег Пивко, это в разы больше обычного. Причем у многих горожан тяжелые травмы. Чтобы предотвратить травматизм, некоторые направляются в ремонтных мастерских, где приклеивают специальную подметку на подошву для устойчивости на льду.

Отметим, что следить за состоянием пешеходной инфраструктуры обязаны власти города и управляющие компании. Вероятно, в ситуацию вмешаются правоохранительные органы.