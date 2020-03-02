Мишустин: в новом бюджете надо учесть санкции и коронавирус

При подготовке бюджета на следующий год правительство должно учитывать ситуацию с коронавирусом COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Также нужно учитывать прежние риски, связанные с санкциями.

"Предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние, и выполнить стоящие перед нами задачи, которые сформулировал президент в Послании Федеральному собранию", — сказал глава правительства.

Он напомнил, что бюджет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения, социальной защиты людей, сообщает "Россия 24".

Также Мишустин подчеркнул, что сроки подготовки всех необходимых документов жесткие. График их подготовки был утвержден 1 марта. В сентябре бюджет должен быть принять на заседании правительства, не позднее 1 октября – представить в Госдуме.