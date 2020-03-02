Робот впервые выпустит музыкальный альбом и отправится на гастроли

Роботы берут на себя немало рутинной работы, тем самым освобождая людям время на более приятные и творческие процессы. Однако, похоже, что даже последние не защищены от автоматизации.

Четырёхрукий робот-музыкант Шимон (Shimon), которого мир впервые увидел в 2017 году, научился петь, двигаться под музыку, писать тексты и сочинять к ним свои собственные мелодии. Более того, он даже отправится на гастроли, чтобы представить широкой публике свой первый альбом.

Три года назад Шимон начал с игры на ударном музыкальном инструменте - маримбе. Он импровизировал, сочинял простые мелодии и учился управлять "руками". Ниже показаны его прогресс за время обучения и первая музыкальная композиция:

Шимон учится своему ремеслу так же, как и другие роботы, получая и анализируя большое количество данных. Учёные "скормили" роботу 50 тысяч текстов песен в стилях джаз, прогрессивный рок и хип-хоп.

Благодаря такой базе и правилам, которые он выучил, её изучая, Шимон научился сам сочинять тексты для своих будущих композиций. При этом, как отмечают разработчики робота, он знает, что делает музыку привлекательной для слушателей.

Чтобы рифмы и ритм, которые так важны в песнях, были на высоте, команда инженеров тренирует Шимона с помощью метода под названием глубокое обучение. Его специалисты сочетают с обучением семантическим знаниям. Иными словами, люди учат робота "понимать" смысл слов и словосочетаний.

Процесс создания композиции начинает разработчик Шимона профессор Гил Вайнберг (Gil Weinberg) из Технологического института Джорджии. Он задаёт роботу тему, а тот пишет по ней текст для песни.

"Вы даёте такое слово, как "буря", а он [робот] выдаёт большое количество родственных слов, таких как "дождь", - рассказывает один из членов команды разработчиков Ричард Сэйвери (Richard Savery). - Он запускает процесс генерации большого количества материала, затем решает, что из этого стоящее, и генерирует на основе этого ещё больше [материала]".

Полученные тексты хоть и состоят из слов и фраз, которые звучат как предложения, на самом деле имеют мало смысла. С другой стороны, немало современных композиций представляют собой ни что иное, как красиво звучащий набор слов, так что Шимон вполне вписывается в современные тренды.

Помимо текстов песен, робот может сочинить и мелодию под свои стихи, но по большей части их пишет увлечённый профессор Вайнберг.

Команда инженеров из Университета имени Помпеу Фабра в Испании разработала для Шимона уникальный голос. Для этого они использовали собственные алгоритмы машинного обучения и сотни существующих песен.

Создатели также позаботились о том, чтобы Шимон выглядел более реалистично благодаря двигающимся голове, бровям и рту, который открывается в такт пению. Головой робот может качать под музыку, наклоняться к маримбе и оглядываться на своих товарищей по группе.

В ближайшие несколько месяцев робот-музыкант Шимон и его команда собираются выпустить альбом Shimon Sings, состоящий из восьми-десяти песен. Сообщается, что весной его можно будет прослушать на интернет-сервисе потокового аудио Spotify. Помимо этого необычный музыкальный коллектив планирует отправиться на гастроли.

В видео ниже - его первый сингл.

Ранее "Вести.Наука" рассказывали о роботизированной руке, которая может сыграть на пианино и разрезать бумагу. Кроме того, мы писали о том, как роботов научили обманывать и потеть, а также обучаться совместно с человеком.